Barzani'den Irak için birlik çağrısı

30.01.2026 23:20
Mesut Barzani, Irak'ın geleceği için tüm etnik grupların iradesine vurgu yaptı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak'ın geleceği ve ülkenin yönetimi konusundaki kararların, Irak'ı oluşturan tüm siyasi ve etnik bileşenlerin kendi iradesiyle alınması gerektiğini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin görüşme sırasında, krizlerin tek çözüm yolunun Irak anayasasının tam ve eksiksiz uygulanması olduğunu belirttiği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seçimlerine yönelik açıklamasına tepkisini yeniden teyit eden Barzani, Irak'ın geleceği ve ülkeyi kimin yöneteceği konusundaki kararların dış dayatmaların aksine, Irak'ı oluşturan tüm siyasi ve etnik bileşenlerin kendi iradesiyle alınması gerektiğini vurguladı. Barzani ayrıca Irak'ın ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamaya göre ABD'li Özel Temsilci Barack ise Barzani'den mevcut siyasi tabloda "öncü ve birleştirici" bir rol üstlenmesini talep etti.

Suriye'deki ateşkes için Trump'a teşekkür

Telefon görüşmesinin bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye'deki gelişmeler oldu. Barzani, Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında sağlanan ateşkes ve diyalog sürecindeki kilit rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini iletti. Barzani, bölgede barışın tesis edilmesi için atılan bu adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, diyalog sürecine katkı sunan tüm tarafları takdir ettiğini belirtti.

Öte yandan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani de yaptığı açıklamada, anlaşmanın Suriye'deki tüm etnik ve dini grupların, özellikle de Kürt halkının haklarının güvence altına alınması için bir başlangıç olmasını diledi.

Trump'ın açıklaması krize neden olmuştu

Irak ile ABD arasındaki kriz, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki Şii siyasi grupların çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi'nin eski Irak Başbakanı Nuri Maliki'yi başbakanlığına aday göstermesi ardından başlamıştı. Trump, Maliki'nin seçilmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemiş, aksi halde Irak'a yapılan yardımların kesileceğine yönelik tehditte bulunmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

