Başakşehir Kaymakamlığından fabrika yangınına ilişkin açıklama - Son Dakika

Başakşehir Kaymakamlığı, konveyör bant ve kayış üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İtfaiye Komuta Merkezi'nden alınan bilgiye göre; Başakşehir ilçemize bağlı Kayaşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 422'de konveyör bant ve kayış üretimi yapan bir fabrikada, saat 05: 13'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Olay yerine, itfaiye, 112 ve polis sevk edilmiştir.



Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; 32 araç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.



Fabrika'da çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır." - İSTANBUL