Üye Girişi
Başarır: Asgari Ücret Yetersiz

24.12.2025 14:17
CHP'li Başarır, asgari ücretin yetersiz olduğunu ve işçilerin barınma masraflarını karşılayamadığını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete değinerek, "Eğer işçiler bir aylık ücretleriyle, bir aylık barınma ücretlerini karşılamıyorsa bu iş bitmiştir." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruşa çıkarıldığını anımsatarak, belirlenen rakamı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Asgari ücret üzerinden Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) yönelik eleştirilerde de bulunan Başarır, "Sen bu dünyada, öbür dünyada milyonlarca işçinin hakkının hesabını verip ödeyebilecek misin?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Başarır, AK Parti milletvekillerini, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'daki görüşmelerinde, "asgari ücret" üzerine konuşmadığı için eleştirdi.

İktidarın halk, yoksulluk, asgari ücret yerine muhalefetle uğraştığını savunan Başarır, vatandaşa seslenerek, "Size 28 bin 75 lirayı reva görenler, sizden bir kez bahsetmeyenler, kendilerini uzayda görenler... Onları affedecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Başarır, büyükşehirlerde ortalama kira ücretinin 30 bin lira olduğunu belirterek, "Eğer işçiler bir aylık ücretleriyle, bir aylık barınma ücretlerini karşılamıyorsa bu iş bitmiştir." diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, resmi enflasyon ve büyüme oranıyla bundan doğan refah payı hesaba katıldığında verilmesi gereken asgari ücretin 34 bin 315 lira olduğunu anlattı.

Herkesi, anayasal hakkını kullanarak mitinglerine katılmaya çağıran Başarır, "Artık bu ülkeyi sandık kurtarır. Bu zalimlerden kurtulma zorunluluğumuz vardır. Seçim istemeye, mitingleri yapmaya devam edeceğiz. Bunu halk, hak, emek için yapacağız. Bu ülkede kazanan artık emek, işçi, ezilen milyonlarca emekli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

