Son Dakika Haberleri: BAŞGAD'dan şehit yakınlarına ziyaret
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BAŞGAD'dan şehit yakınlarına ziyaret

1 saat önce

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

BAŞGAD'dan şehit yakınlarına ziyaret, System.String[]

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.


Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan, hac farizasını yerine getiren şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Özcan ve beraberindekiler, Beşiri ilçesinde ikamet eden şehit havacı er Ekrem Ablay'ın annesi Fahriye Ablay'ı evinde ziyaret etti. Özcan, Fahriye Ablay ile görüşerek hayır duasını aldı.


Daha sonra konuşan Özcan, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Özcan, aileleri ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BATMAN

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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