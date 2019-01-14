Başı Kapının Pervazındaki Deliğe Sıkışan Kedi Kurtarıldı
7 dakika önce
Adana'da başı kapının pervazındaki deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana'da başı kapının pervazındaki deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki apartmanın birinci katındaki balkonun PVC kapısının pervazındaki deliğe bir kedinin başının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi başının sıkıştığı pervazın çevresini keserek kurtardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:08 Kaynak: AA
El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı
Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı
İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu