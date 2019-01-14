Son Dakika Haberleri: Başı Kapının Pervazındaki Deliğe Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Başı Kapının Pervazındaki Deliğe Sıkışan Kedi Kurtarıldı

7 dakika önce

Adana'da başı kapının pervazındaki deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da başı kapının pervazındaki deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki apartmanın birinci katındaki balkonun PVC kapısının pervazındaki deliğe bir kedinin başının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi başının sıkıştığı pervazın çevresini keserek kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:08 Kaynak: AA

Çukurova, Merkez, Adana, İtfaiye, Güncel
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