Basın İlan Kurumu resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esaslarını açıkladı - Son Dakika
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Basın İlan Kurumu resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esaslarını açıkladı

11.08.2022 13:25
Basın İlan Kurumu resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esaslarını açıkladı

Basın İlan Kurumu (BİK), sosyal ağ hesaplarında resmi ilanları haberleştirerek paylaşan gazetelerin ek gösterge alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartları paylaştı.

Basın İlan Kurumu (BİK), sosyal ağ hesaplarında resmi ilanları haberleştirerek paylaşan gazetelerin ek gösterge alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartları paylaştı.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022'den itibaren yürürlüğe girecek değişiklikle resmi ilanları internet haber sitelerinde haberleştirerek yayımlayan gazetelere, esas göstergelerinin 1/6 oranında verilen ek göstergeye ek olarak, resmi ilanları sosyal ağ hesaplarında paylaşmaları halinde 1/8'i oranında ek göstergeden yararlanma imkanı tanındığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce resmi ilanların daha çok kişiye ulaşarak görünürlüğünün ve şeffaflığının artırılmasını amaçlayan yeni düzenlemeye ilişkin yeni usul ve esaslar şöyle sıralandı:

"Gazetelerin ek gösterge alabilmeleri için paylaşımlarını Facebook, Twitter ve LinkedIn sosyal ağlarında yapmaları, gazetelerin, BİK şube müdürlüklerine yazılı olarak başvurmaları ve kendilerine ait Facebook, Twitter ve LinkedIn hesaplarını bildirmeleri, gazetelerin bildirdikleri sosyal ağ hesaplarından, günde en az 3 farklı resmi ilanı paylaşmaları, yaptıkları paylaşımda ilgili ilanın linkine ve #ilangovtr etiketine yer vermeleri, sosyal ağda paylaşılan ilanın linki ile sosyal ağ paylaşımının linkini İLANBİS üzerinden kuruma beyan etmeleri, gazetelerin sosyal ağ hesaplarının, kendilerine ait internet haber sitelerinde görünür bir alanda yer alması ve erişilebilir olması gerekiyor."

Düzenlemelerle ilgili detaylı bilgiye BİK web sitesi ve ilgili şube müdürlüklerinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

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