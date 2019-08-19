Son Dakika Haberleri: Başına kaya parçası isabet eden Halil, hayatını kaybetti
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Başına kaya parçası isabet eden Halil, hayatını kaybetti

1 saat önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, Halil Özcan (26), annesi Emine Özcan ile yürüyüş yaptığı sırada tepeden kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Başına kaya parçası isabet eden Halil, hayatını kaybetti, System.String[]
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, Halil Özcan (26), annesi Emine Özcan ile yürüyüş yaptığı sırada tepeden kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri'nde meydana geldi. Özcan Ailesi piknik için Kapuzbaşı Şelaleleri'ne geldi. Bir süre sonra Halil Özcan, annesi Emine Özcan ile yürüyüşe çıktı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası, Halil Özcan'ın başına isabet etti. Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, anne Emine Özcan çığlık atarak yardım istedi. Halil Özcan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Acı olay bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Halil Özcan'ın annesi ile yürüyüş yaptığı, aniden çıkan rüzgar ile tepeden yuvarlanan kaya parçasının başına isabet etmesi yer alıyor. Özcan'ın yere yığıldığı anları da gösteren görüntülerde annenin çığlıkları da duyuluyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Emine Özcan, Halil Özcan, Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:03 Kaynak: DHA
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