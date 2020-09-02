Başkale ilçesine yeni itfaiye binası inşa edilecek - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesine yeni itfaiye binası yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği için yeni hizmet binası yapılmasına karar verildi.

Hizmet anlamında eksik kalan ve olaylara müdahale etme noktasında sıkıntı yaşanan itfaiye binası yerine ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir bina inşa edilecek.

Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek ihale aşamasına gelen projeyle, ilçeye 4 araç ve 22 personel kapasiteli binanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.