Son Dakika Haberleri: Başkan Akçadurak'tan Mahalle Muhtarlarına Plaket

Başkan Akçadurak'tan Mahalle Muhtarlarına Plaket

2 saat önce

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla 2014-2019 Yerel Yönetimler döneminin değerlendirmesini yaptı.

Başkan Akçadurak'tan Mahalle Muhtarlarına Plaket, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla 2014-2019 Yerel Yönetimler döneminin değerlendirmesini yaptı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak konuşmasında, "Muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz. Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin götürmeye gayret ediyoruz. Belediyemiz her zaman halkımızın hizmetkarı olmaya devam edecektir. 2014-2019 yerel yönetimler döneminde göstermiş olduğunuz çaba ve gayretler doğrultusunda Gediz'in gelişim ve dönüşümündeki katkılarınızdan dolayı Gediz Halkı adına teşekkür eder, sağlık ve uzun ömürlü yaşam dilerim" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Kütahya, Muharrem Akçadurak, Gediz, Güncel
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