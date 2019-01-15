Son Dakika Haberleri: Başkan Aksu'dan Açıklama

Başkan Aksu'dan Açıklama

59 dakika önce

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkan adaylarının 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını, bu konuyla ilgili spekülatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Aksu'dan Açıklama, System.String[]
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkan adaylarının 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını, bu konuyla ilgili spekülatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerde ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğuna yönelik listelerin dolaşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Aksu açıklamasında, "Son dönemde, özellikle de bugün öğle saatlerinden itibaren sosyal medya ve bazı yayın organlarında ilçe belediye başkan adaylarımızın belli olduğuna yönelik listeler dolaşmaktadır. Bir kez daha özellikle belirtmek isterim ki belediye başkan adaylarımız, 19 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Yaşar Doğu Spor Salonunda düzenleyeceğimiz törende, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacaktır. Hemşehrilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın, genel merkezimiz ve il başkanlığımıza atfen yapılan bu tür spekülatif paylaşımlara ve haberlere itibar etmemelerini istirham ediyorum" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Samsun, Aksu, Politika
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