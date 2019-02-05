Başkan Alıcık Hayvanseverlerle Buluştu

Hayvan sevgisi ile bilinen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretini bu kez hayvanseverlere yaptı.

Hayvan sevgisi ile bilinen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretini bu kez hayvanseverlere yaptı. Nazillili güvercin hobicileri ile bir araya gelen Başkan Alıcık, projelerini anlatarak destek istedi.



Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık, beraberinde AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ile partililerin katılımı ile Çapahasan Mahallesi Şehit Cengiz Toklu Parkı içerisinde bulunan Nazilli Güvercin, Kanarya, Süs Tavukları ve Akvarist Yetiştirme, Üretme, Tanıtma Derneği'ni (NAGÜKADDER) ziyaret eden Başkan Alıcık ve beraberindekiler, oldukça samimi bir ortamda uzun süre sohbet ettikleri dernek üyeleri ile projeleri değerlendirerek güzel bir gelecek dilekleri ile güvercin uçurdular.



Hayvan sevgisi ile bilinen, Nazilli'ye onlarca farklı canlının bulunduğu bir hayvanat bahçesi kazandıran, beslediği süs balıkları, güvercin ve köpekleri ile örnek olan, ayrıca birçok vatandaşa, hatta okullara, protokol üyelerine, işadamlarına güvercin ve süs balığı hediye ederek hayvan sevgisi aşılayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sık sık ziyaret ederek destek de verdiği hayvanseverlerle buluşmasında daha çağdaş ve daha güzel bir Nazilli ve Aydın için Cumhur İttifakına destek istedi. Nazilli'de bulunan iki güvercin derneği, Rahvan Atçılar derneği ve hayvanseverlerin katıldığı toplantıya Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek ev sahipliği yaptı.



Yaklaşık 5 yıl önce faaliyetine başlayan derneklerine Başkan Alıcık'ın Nazilli adını Türkiye genelinde tanıtmalarına ve gençlere hayvan sevgisi aşılamada büyük destek olması nedeniyle kendisine teşekkür eden Dernek Başkanı Murat Şimşek'e desteğe her zaman hazır olduklarını ifade eden Başkan Alıcık, "Nazilli yıllarca iktidarla ters olduu için her zaman kaybeden ilçelerden olmuştur. 40 ilden büyük olan Nazilli, birçok ilde bulunmayan zenginliklere sahip olmasına rağmen özellikle de büyükşehir yasası nedeniyle gereken desteği alamamıştır. Bu dönemde kaybeden bir Nazilli değil, gelişen, büyüyen, imkanları ile iş ve AŞ derdine çözüm olacak bir kent için iktidarla aynı yöne bakmasını diliyoruz. Bunun için Cumhur İttifakı kurduk. Son 10 yılda imkansızlıklara rağmen çok proje ile ilçeyi belli noktalara getirdik. Nazilli için daha çok projemiz var. Bunu da iktidarla aynı yöne bakarak, daha önce de olduğu gibi hükümetle barışık bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunu da hep birlikte sizlerin de desteği ile yapacağız" dedi. - AYDIN

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