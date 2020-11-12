Başkan Atabay zeytinyağı fabrikalarını ziyaret etti - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçede faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarını ziyaret etti. Didim Belediye Meclis üyesi Ali Çağlar ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener ile birlikte ilçede faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarını teker teker gezen Başkan Atabay, yeni mahsul zeytinyağını da tatma fırsatı buldu.

Fabrika da vatandaşlarla sohbet eden Atabay, yeni zeytin sezonunun üretim yapan çiftçilerimize ve fabrika sahiplerine hayırlı olmasını diledi. - AYDIN