Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt belediye birimlerini ziyaret etti
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Başkan Bozkurt belediye birimlerini ziyaret etti

2 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi iç birimlerini ziyaret ederek belediye personellerinin sorunlarını dinledi.

Başkan Bozkurt belediye birimlerini ziyaret etti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi iç birimlerini ziyaret ederek belediye personellerinin sorunlarını dinledi. Şuhut Belediye Başkanı Başkanı Recep Bozkurt, personellerle hasbihal ederek sorunlarını dinledi. Birimlerin çalışmaları ile ilgili bilgiler edinen Başkan Bozkurt, belediye birim personelleri ile fikir alışverişlerinde bulundu. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
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