Başkan Büyükakın, "Hedefimiz yerinde tespit yerinde çözüm"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Ereğli bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Ereğli bölgesindeki esnaflarla, balıkçılarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel'in de yer aldığı incelemede Ereğli'deki balıkçıların yeni sezona hazırlıklarını da yerinde gördü. Ereğli Liman esnaflarının taleplerini yerinde dinleyen Başkan Büyükakın, sahil boyunca incelemeler yaptı. Ereğlilerle buluşan ve birlikte çay içerek sohbet eden Başkan Büyükakın, "Yerel kalkınmayla birlikte huzurlu bir yaşamın kentimizde oluşması için bize düşen görevlerin farkındayız. Halkımızla birlikte tüm dinamikleri harekete geçirerek yerel kalkınmada çok önemli adımları insanımızla birlikte atacağız" dedi.



Ereğli Limanı'ndaki esnafların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Büyükakın, "Yerelde ekonomik, sosyal, fiziksel gelişme ve kurumsal kapasiteyi artırarak yaşam kalitesini arttırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek yerel kalkınmanın temel amacıdır. Kocaeli'nin tamamında bu konuda çalışma yürütüyoruz. Bu konuda bugün Ereğli'deki incelemelerimizde esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdik. Şehirlerin kalkınma sürecinde kendi dinamiklerinin taleplerine dönük adımlar atmasının nedenli önemli olduğunun da farkındayız. Bu konuda inovatif fikirleri geliştirme de her türlü desteği alacağız. Yaşamı kolaylaştıran ve yerel kalkınmaya dönük adımları Kocaelilerle birlikte atacağız" diye belirtti.



Başkan Büyükakın, şehir ve çevre ilişkisinin uyum içerisinde olmasının önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetlerine dönük hizmetler gerçekleştireceğiz. Doğal güzelliklerimizi korurken, daha yaşanabilir Kocaeli hedefi için sürdürülebilir projeleri hayata geçireceğiz. Yerinde tespit ve yerinde çözüm anlayışımızı bir ilke halinde geleceğe taşıyacağız. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma hedeflerimizin gerçekleşmesinde şehir ve yaşam alanlarında herkesi kucaklayan özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin ihtiyaçları odağa alınarak yeşil alanlar ve kamusal mekanların kapsayıcı ve erişilebilir olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ