Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar'dan Develi Ziraat Odası'na Ziyaret

Başkan Cabbar'dan Develi Ziraat Odası'na Ziyaret

31 dakika önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Murat'ı ziyaret etti.

Başkan Cabbar'dan Develi Ziraat Odası'na Ziyaret, System.String[]
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Murat'ı ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte geçtiğimiz günlerde yeniden Develi Ziraat Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Mehmet Murat'a tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Develi'deki zirai faaliyetler ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgilendirmede bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat Cabbar Başkan ve Başkan Turan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Mehmet Cabbar, Mehmet Murat, Develi, Güncel
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