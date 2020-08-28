Başkan Çelik, alkol bağımlısı vatandaşı tedaviye ikna etti - Son Dakika

Başkan Çelik, alkol bağımlısı vatandaşı tedaviye ikna etti

SİVAS - Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, mahalle gezileri için gittiği Ahmet Başyurt Mahallesinde karşılaştığı alkol bağımlısı vatandaşı tedavi olmaya ikna etti.

Başkan Çelik, mahalle muhtarı Zeki Koç birlikteliğinde mahalle sakinlerini ziyaret ederken Hüseyin Keleş isimli alkol bağımlısı vatandaşla karşılaştı. Tedavi görmesi gerektiğini öğrenen Çelik, Keleş'i ikna etmeye çalıştı. Keleş'e; 6 aylık ev kirası, gıda ve nakdi yardım yapacağını söyleyen Çelik, desteklerin karşılığında tedavi olması için söz istedi. Su borçlarının da ödenmesini talep eden Keleş, alkol tedavisi görmek üzere hastaneye yatacağına söz verdi.