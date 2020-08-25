Başkan Çolakbayrakdar semt pazarında maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun olduğu semt pazarını ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, pazar yerlerinde belediye olarak her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Tedbirleri yerinde incelediklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle tedbirlere daha fazla riayet edilmesi ve hassasiyet gösterilmesi son derece önemlidir. Hemşerilerimiz sosyal mesafeye, maske ve temizliğe daha fazla titizlik göstermelidir. Alacağımız tedbirler, virüsten en kısa sürede kurtulmamıza vesile olacaktır. Artık hayatımızın bir parçası haline gelen bu kuralları ihmal etmemek lazım." ifadelerini kullandı.