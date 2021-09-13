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Başkan Demir: "Organik üretime desteğe hazırız" - Son Dakika

Başkan Demir: "Organik üretime desteğe hazırız"

13.09.2021 15:28
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak seracılığın geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak seracılığın geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Üretim yapmak isteyene her türlü desteği veririz. Fidesinden sera malzemelerine kadar her türlü desteğe hazırız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile birlikte 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Doğal Köy Ürünleri Pazarı'nı ziyaret etti. Organik pazar ile ilgili üreticilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Demir, yer meselesini 19 Mayıs Belediyesi ile birlikte en kısa sürede çözeceklerinin sözünü verdi.

"Organik pazar yer sorunu çözülecek"

Doğal Köy Ürünleri Pazarı'nın herkes tarafından bilinmesi gerektiğine işaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Her yerden insan buraya gelsin. Yalnız sizlerden isteğim bu pazarı iyi disipline edin. Organik olmayan, evinize sokmak istemeyeceğiniz ürünleri asla bu pazara sokmayın. Burada satılmasın. Biz de pazar yapım noktasında elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Siz yeter ki üretin. Gençlerimizi de ürettirmeye teşvik edelim. Organik pazar ile ilgili yer sıkıntılarınızı da 19 Mayıs Belediyemiz ile birlikte çözeceğiz. Üretim olsun diye Büyükşehir olarak her türlü öneriye açığız. Üretim yapmak isteyene her türlü desteği veririz. Fidesinden sera malzemelerine kadar her türlü desteğe hazırız" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demir: Organik üretime desteğe hazırız
Başkan Demir: Organik üretime desteğe hazırız
Başkan Demir: Organik üretime desteğe hazırız
Başkan Demir: Organik üretime desteğe hazırız

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Organik üretime desteğe hazırız' - Son Dakika


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