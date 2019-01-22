Son Dakika Haberleri: Başkan Duymuş'tan Vali Şentürk'e Ziyaret

Başkan Duymuş'tan Vali Şentürk'e Ziyaret

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, görevine başlayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Duymuş'tan Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, görevine başlayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Başkan Duymuş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'e görevlendirilen Vali Şentürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Vali Bilal Şentürk'de Başkan Duymuş'a nazik ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Vezirhan, Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam
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