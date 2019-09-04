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Başkan Esen, oruç açma lokmasını paylaştı

2 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem Ayı'nın 4'üncü gününde matem orucu tutan Karatepe Mahallesi sakinleriyle oruç açma lokmasını paylaştı.

Başkan Esen, oruç açma lokmasını paylaştı, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem Ayı'nın 4'üncü gününde matem orucu tutan Karatepe Mahallesi sakinleriyle oruç açma lokmasını paylaştı.


Karatepe Mahallesi Kültür Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleştirilen oruç açma lokmasına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Dernek Başkanı Meltem Durmaz, Karatepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz Gezer ve mahalle sakinleri katıldı. Yemek öncesi okunan duanın ardından Başkan Semih Esen, vatandaşlarla birlikte oruç açma lokmasını paylaştı.


Başkan Semih Esen, bu günlerin yas günleri olduğunu belirterek, "Bu günler matem günleri, yasınızı, mateminizi yüreğimizin en samimi köşesinde hissediyoruz. Yas-ı matem oruçlarınız hak katında kabul olsun. Verdiğiniz lokmalar hak katında makbul olsun. Güzel vesilelerle bir arada olmayı diliyorum" dedi.


Karatepe Mahallesi Kültür Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Durmaz, Başkan Semih Esen'e oruç açma lokmasına katkısından dolayı Başkan Semih Esen'e teşekkür etti. Başkan Esen, daha sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti. - ANTALYA

Muharrem Ayı, Semih Esen, Konyaaltı, Karatepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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