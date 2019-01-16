Başkan Koca: Halkımızın Yanındayız
2 saat önce
Emet Belediyesi 5 yıldır sürdürdüğü sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projeler ile örnek uygulamalara imza atmaya devam ediyor.
Emet Belediyesi
5 yıldır sürdürdüğü sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projeler ile örnek uygulamalara imza atmaya devam ediyor.
Emet Belediye yetkililerince, tespit edilen yaşlı ve kimsesiz, bakıma muhtaç vatandaşlar ve akrabalarından ayrı yalnız yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için destek sağlanıyor. Belediye sosyal hizmetler birimince tespit edilen evlerde periyodik ev temizlik çalışmaları yapılırken, tespit edilen yerlere yakacak desteği, yazın boya badana, tamirat işleri, gibi çalışmalar yürütülüyor.
Belediye Başkanı Mustafa Koca
, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak asli görevlerimizin dışında kanunların,devletimizin ve hükümetimizin bizlere sunduğu imkanları halkımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına hizmete dönüştürmeye çalışıyoruz. Gerek ekiplerimizce tespit edilen, gerekse belediyemizden bizzat talep eden vatandaşlarımıza her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Ev tamiratı, boya badana, ev temizlikleri, yakacak desteği, giyim ve gıda desteği gibi çalışmalarımız ile sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yüce Allah'ın bizlere emaneti yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız,hasta vatandaşlarımızın imkanlarımız dahilinde yanların da olmaya çalışıyoruz. İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Bizlerin hedefi insanlarımızın yalnız olmadıklarını ve her konuda kendilerine destek veren bir belediyeleri ve belediye çalışanları olduğunu hissetmelerini istiyoruz. Onların hayır dualarını kazanmaya çalışıyoruz. Tüm Emet halkımızın yaşam standartlarını yükseltme adına alt ve üst yapı çalışmalarımızı sürdürürken, halkımızın hayatlarına ufakta olsa desteklerimizle dokunmaya çalışıyoruz. Emet belediyesi olarak bizler büyük bir aileyiz. Hep birlikte hizmet için çalışıyoruz. Büyük bir özveri ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında gönüllü çalışan işçilerimize halkımız adına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
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