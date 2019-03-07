Başkan Memduh Büyükkılıç: "Kültür Merkezi Yeni Düzenlemesi ile Hizmete Hazır"
30 dakika önce
Melikgazi Belediyesi'nin hizmet binasının içerisinde yer alan ve yenileme çalışmaları tamamlanan Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi.
Melikgazi
Belediyesi'nin hizmet binasının içerisinde yer alan ve yenileme çalışmaları tamamlanan Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi.
Yenilenen hali ile hizmete açılan Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
; "Melikgazi Belediyesi olarak yenilenen yüzüyle burada hem hizmet anlayışı açısından hem de fiziki ortam açısından gerçekten günün ihtiyaçlarına cevap veren anlayış içerisinde iyileştirme çalışması yapıldı. Kültür Merkezi içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü birimleri bulunmaktadır. Ayrıca zemin katta çok amaçlı spor merkezi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
"Geriye doğru hafızalarımız yoklayıp 20 sene geriye gittiğimizde devlet dairelerindeki standartları bir hatırlayalım" diyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü;
"O devletin soğuk yüzünü daha binaya girer girmez hissederdik. Gerek yapıda kullanılan malzemeler ve gerekse içindeki insanların davranışları yansırdı. Bu anlayış 1994 yılından itibaren özellikle son iktidarımız döneminde belediyelerdeki anlayışın değişmesiyle birlikte çok farklı boyutlara geldi. Artık insan odaklı hizmet başladı. Gönüllere hitap eden ve Sosyal belediyecilik çalışmaları ağırlık kazandı. Bu belediyelerin fiziki mekanlarına da yansımaya başladı. Artık bir hastaneye gittiğinizde devletin soğuk yüzü, ilaç kuyrukları ya da bir kamu dairesine gittiğinizde farklı muameleyle karşılaşmıyorsunuz." - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:02 Kaynak: İHA
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