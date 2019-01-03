Son Dakika Haberleri: Başkan Memiş'e Şükran Plaketi

Başkan Memiş'e Şükran Plaketi

1 saat önce

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e ziyarette bulunarak eğitime verdiği desteklerden dolayı şükran plaketi takdim etti.

Başkan Memiş'e Şükran Plaketi, System.String[]
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e ziyarette bulunarak eğitime verdiği desteklerden dolayı şükran plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Memiş Karakaşoğlu ile bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise Memiş'e kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret Karakaşoğlu'nun Başkan Mete Memiş'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Ahmet Mete, Bayburt, Mete Memiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:21:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memiş'e Şükran Plaketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]