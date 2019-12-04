Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Çöl'den Engelli Bakım Merkezi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Mustafa Çöl'den Engelli Bakım Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Mustafa Çöl'den Engelli Bakım Merkezi'ne ziyaret

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Mustafa Çöl'den Engelli Bakım Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette, bakım merkezinde kalan engeliler ile sohbet eden başkan Çöl, engellilerin istek, dilek ve temennilerini dinledi. Öğle yemeğine bakım merkezi çalışanları ve engelliler ile birlikte katılan başkan Çöl, bakım merkezinde oluşturulan etkinlik odasında engellilerle tavla ve satranç oynadı.


Ziyaretten menuniyetini dile getiren bakım merkezi sakinleri, engelli vatandaşların düşünülerek böyle güzel bir merkezi kazandırdıkları için teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Çöl, Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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