Başkan Mustafa Demir'den 'telefonla halk günü' - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Mustafa Demir'den 'telefonla halk günü' - Son Dakika

Başkan Mustafa Demir'den 'telefonla halk günü'

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, haftada 2 gün gerçekleştirdiği halk gününü 'korona virüsü önlemleri' nedeniyle bu kez 'telefon' ile gerçekleştirdi.

Başkan Mustafa Demir'den 'telefonla halk günü', System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, haftada 2 gün gerçekleştirdiği halk gününü 'korona virüsü önlemleri' nedeniyle bu kez 'telefon' ile gerçekleştirdi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel salgın haline gelen korona virüsüne karşı önlemler kapsamında 'halk günü'nü telefonla gerçekleştirdi. Başkan Demir, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri haftada 2 gün, vatandaşlarımızla yüz yüze bir araya geliyoruz. Korona virüsü önlemleri kapsamında pazar günü yapılması planlanan halk gününü iptal etmek yerine telefon ile arayıp gerçekleştirdik" dedi.


Başkan Demir, iptal etmedi


Yaklaşık 11 aydır düzenli bir şekilde haftanın 2 gününü 'halk günü' olarak ayıran Başkan Mustafa Demir, vatandaşlarla bu kez telefonla buluştu. Başkan Demir'in kendi özel telefonundan aradığı vatandaşlar ilk etapta şaşkınlık yaşasa da ardından görüş, öneri ve taleplerini iletti. Başkan Demir, "Kapımız sonuna kadar hemşehrilerimize açık. Onlarla sık sık bir arada olmak, önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle de olsa halk gününü iptal etmek istemedik. Vatandaşlarımızla bu kez yüzyüze değil telefon ile görüşerek sorunlarını dinledik, çözüm önerilerini not aldık" diye konuştu.


"Salgına karşı hassasiyet sürüyor"


Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak küresel salgın korona virüsü ile ilgili tüm önlemleri aldıklarını da ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Konuyla ilgili hassasiyetimiz sürüyor. İnsan sağlığını ön planda tutmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da salgına karşı açıklanan ve belirlenen kural ve tedbirlere uymalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamında 50 vatandaş ile telefonda görüşen Başkan Demir, iş talebinde bulunanları ise 'İstihdam ve Kariyer Merkezi'ne yönlendirdi. - SAMSUN

Mustafa Demir, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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