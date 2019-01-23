Son Dakika Haberleri: Başkan Nehir, Ayşen Gruda' Nın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı

Başkan Nehir, Ayşen Gruda' Nın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı

1 saat önce

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, bugün saat 13:45'te hayatını kaybetti.

Başkan Nehir, Ayşen Gruda' Nın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı, System.String[]

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, bu acı kayıp ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Nehir mesajında; " Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle derin üzüntü duydum. Sanatıyla, neşesiyle veduruşuyla asla unutulmayacak Cumhuriyet sevdalısı, Cumhuriyet kadını Ayşen Gruda'ya allah'tan rahmet, ailesi, sevenler ve bütün sanat camiasına başsağlığı diliyorum." İfadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:00 Kaynak: Bültenler

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