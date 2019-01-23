Başkan Nehir, Ayşen Gruda' Nın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, bu acı kayıp ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Nehir mesajında; " Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle derin üzüntü duydum. Sanatıyla, neşesiyle veduruşuyla asla unutulmayacak Cumhuriyet sevdalısı, Cumhuriyet kadını Ayşen Gruda'ya allah'tan rahmet, ailesi, sevenler ve bütün sanat camiasına başsağlığı diliyorum." İfadelerine yer verdi.