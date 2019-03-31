Başkan Öz Oyunu Kullandı
43 dakika önce
Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz oyunu kullandı.
Erzurum AK Parti
İl Başkanı Mehmet Emin Öz
oyunu kullandı.
Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz Palandöken
İlçesinde yer alan Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokuluna gelerek saat 12: 00'de oyunu kullandı.
Açıklamalarda bulunan İl Başkanı Öz, "Erzurum'da gitmediğimiz ilçe, gitmediğimiz ev kalmadı. Önemli bir çalışma yaptık. Bugünde şehrimizde huzurlu bir seçim ortamı var. Ülkemize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:38 Kaynak: İHA
Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı
Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Yeni Parti İddialarıyla Gündeme Gelen Abdullah Gül Oyunu Kullandı: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun