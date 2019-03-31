Son Dakika Haberleri: Başkan Öz Oyunu Kullandı

Başkan Öz Oyunu Kullandı

43 dakika önce

Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz oyunu kullandı.

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Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz oyunu kullandı.

Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz Palandöken İlçesinde yer alan Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokuluna gelerek saat 12: 00'de oyunu kullandı.

Açıklamalarda bulunan İl Başkanı Öz, "Erzurum'da gitmediğimiz ilçe, gitmediğimiz ev kalmadı. Önemli bir çalışma yaptık. Bugünde şehrimizde huzurlu bir seçim ortamı var. Ülkemize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Palandöken, Mehmet Emin Öz, AK Parti, Erzurum, Güncel
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