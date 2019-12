Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2020 yılında da Selçuklu'da hemşehrilerinin memnuniyetini esas alan hizmet anlayışını sürdüreceklerini söyledi.



Başkan Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında Akşemsettin Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı Cuma namazı sonrası esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Başkan Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Akşemsettin Mahallesi oldu. Kudüs Camisinde kılınan Cuma Namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Akşemsettin Mahalle Muhtarı Mehmet İnan eşlik etti.



Selçuklu'da Cuma Buluşmaları ile birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıktığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Tüm belediye ekibimizle birlikte yıl boyunca Cuma Gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede hemşehrilerimizle yaşadık. Bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Selçuklu'da her fikre değer veriyor, her öneriyi dikkate alıyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın" dedi.



Selçuklu'da 2019 yılının altyapı, asfalt, temizlik, yeşil alan hedeflerinin aşıldığı bir yıl olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yine yıl boyunca eğitimden spora, sosyal yaşamdan sağlık alanına kadar ilçemizin farklı noktalarında yapımına başladığımız birçok tesisi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yapılan bu hizmetlerle Selçuklu'da yaşam kalitesine katkı sağladık. İnşallah 2020 yılında da Selçuklu'da vatandaşımızın memnuniyetini esas alan hizmet anlayışını sürdüreceğiz. Selçuklu'da vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Gelenek haline getirdiğimiz Cuma Buluşmaları başta olmak üzere her fırsatta hemşehrilerimizle iç içe olmaya gayret edeceğiz. " dedi. - KONYA