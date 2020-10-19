Başkan Sekmen'den saha gezisi - Son Dakika

Başkan Sekmen'den saha gezisi

19.10.2020 10:27
Başkan Sekmen'den saha gezisi, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'a ve kadirşinas hemşehrilerimize hizmet ediyor olmak; bizim için ayrıcalıkların en büyüğü" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Erzurum'a ve kadirşinas hemşehrilerimize hizmet ediyor olmak; bizim için ayrıcalıkların en büyüğü" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği saha gezilerine Yunusemre Mahallesi, Palandöken Caddesi ve Hilalkent'le devam etti. Kurmaylarıyla birlikte adeta çıkarma yaptığı her semtte büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Sekmen, bu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları gözden geçirdi, vatandaşlarla bir araya geldi. Hilalkent mesire alanında piknik yapan ailelerle de sohbet eden Başkan Sekmen'in çocuklara gösterdiği ilgi de görülmeye değerdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, halka hizmet etmenin bir yönetici için paha biçilemez bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Hamdolsun, Erzurum'da biz bu mutluluğu doyasıya yaşıyor, Dadaşlara hizmet etmenin övünç ve kıvancıyla dolup taşıyoruz" diye konuştu.

Yunusemre'de Sekmen Rüzgarı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, saha incelemeleri kapsamında önce Yunusemre Mahallesi'ni, ardından halk arasında "Gavurboğan" olarak bilinen Palandöken Caddesi'ni gezdi. Büyükşehir'in Ali Ravi Caddesi, Yunus Emre ve Kayakyolu bağlantısını sağlayacak olan yeni ulaşım ağı çalışmalarını denetleyen Sekmen, bölgedeki temaslarına esnaf ziyaretleri ve vatandaş sohbetleriyle devam etti. Yunusemre sakinleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çalışmalar hakkında bilgi aktardığı vatandaşların talep ve beklentilerini de kayda geçti. Yunusemre ile şehir merkezini birbirine bağlayan ulaşım ağlarına Palandöken Caddesi'nin ardından bir yenisini daha eklemeye hazırlandıklarını söyleyen Sekmen, "Ali Ravi Caddesi, Yunusemre ve Kayakyolu bağlantısı, esasen Erzurum'da çok büyük bir ihtiyaçtı ve vatandaşımızın beklentisi bu yöndeydi. Biz de bu doğrultuda harekete geçtik ve yeni bağlantı yolumuzu büyük ölçüde tamamladık. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Sekmen'in Bir Sonraki Durağı Hilalkent Oldu

Yunusemre ve Palandöken Caddesi sakinlerinin, Büyükşehir'n çalışmalarından duyulan memnuniyeti ifade ettikleri Başkan Sekmen, temaslarına daha sonra Hilalkent'le devam etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilalkent'te yaptırılan mesire alanını gezen Sekmen, burada da peyzaj ve çevre düzenlemesini gözden geçirdi. Mesire alanındaki kamelyalarda piknik yapan ailelerin büyük ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her zaman olduğu gibi, çocuklarla yine özel olarak ilgilendi. Etrafını saran Hilalkentli çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Sekmen, salgına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığı miniklere, derslerine sıkı çalışmalarını da tembihledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gerçekleştirdiği her saha gezisiyle enerji depoladıklarını ve yenilendiklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz yoğun tempo bizi hiç yormuyor; çünkü vatandaşımızın memnuniyetini ve ilgisini gördükçe çalışma azmimiz ve heyecanımız daha da artıyor" diye konuştu. - ERZURUM

Başkan Sekmen'den saha gezisi
Başkan Sekmen'den saha gezisi
Başkan Sekmen'den saha gezisi
Başkan Sekmen'den saha gezisi
Başkan Sekmen'den saha gezisi

Mehmet Sekmen, Palandöken, Yunusemre, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen'den saha gezisi - Son Dakika

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