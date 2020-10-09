Başkan Şimşek'ten temiz okullar için destek - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal'ı ziyaret ederek, okullara temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Çocukların hijyenik bir ortamda ders alabilmesi için salgın sürecinde okullardaki temizlik çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi eğitim öğretim dönemine geçilmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal'ı ziyaret ederek, okullardaki çalışmalar hakkında bilgi sunan Ramazan Şimşek, okullara dağıtılmak üzere 200 litre el, 350 litre yer dezenfektanını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

"Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günleri birlik ve beraberlikle aşacağız" diyen Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan okullarımızda öğrencilerimizin ortak kullandığı alanları, okul sıralarını, masaları, tuvaletleri ve daha bir çok alanı dezenfekte ettik. Öğrencilerimizin, hijyenik şartlar altında eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilmeleri en büyük gayemiz. Bu kapsamda da çalışmalarımıza ve desteklerimize hız kesmeden devam edeceğiz." - ANKARA