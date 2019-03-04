Başkan Tosun, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, her fırsatta vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mahalle ziyaretlerinin yanında esnafları da ziyaret ederek vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Tosun, Şehit Ahmet Akdeniz, Şehit Mehmet Topçuoğlu ve Süleyman Şah Caddesi'ndeki esnaf ile bir araya geldi.

Ziyarete MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Belediye meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri katıldı. Tek tek işyerlerine girerek esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Tosun, " Esnaflarımızla her fırsatta bir araya gerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunuyoruz. Ekonomimize büyük katkı sağlayan esnafımızın sorunlarına çözümleri birlikte üretiyoruz. Bugün Şehit Ahmet Akdeniz, Şehit Mehmet Topçuoğlu ve Süleyman Şah Caddesi'ndeki esnaf ile bir araya geldik. Hayırlı işler diledik. Bizi sıcak samimi olarak karşılayan esnafımıza teşekkür ediyorum. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi."