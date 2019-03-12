Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Öztürk'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajı

Başkan Yardımcısı Öztürk'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajı

44 dakika önce

SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Yardımcısı Öztürk'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajı, System.String[]
AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle mesaj yayımladı.

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de TBMM tarafından 'Milli Marş' olarak kabul edildiğini belirterek, "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk milletini ortak düşünce ve değerlerde buluşturan İstiklal Marşımız, bu yönüyle eşsiz bir eserdir. Bugün de hala milletimizi bir arada tutan en önemli simgelerden biri olan İstiklal Marşımız, aynı zamanda bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu gösteren en güzel kanıttır. Mehmet Akif' Ersoy'un, 'Türk milletinin eseri' olduğunu söylediği İstiklal Marşı, TBMM tarafından kabul ediliş yıldönümünü kutlar, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anarım" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Öztürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar 2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:19:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yardımcısı Öztürk'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]