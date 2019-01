Başkan Yazıcı ve Eşi, Gönüllülerle Gönülden Hizmetin Mutluluğunu Paylaştı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri ile Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı çalışmalarını değerlendirdi. Kadın Kent Gönüllüleri ile ilgili tespitini "Toplum, Kadın Kent Gönüllüleri'ni ayrı bir yerde tutuyor" şeklinde paylaşan Başkan Yazıcı, güvenini "Yaptığınız her işin arkasındayım" mesajıyla iletti.

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri değerlendirme toplantısına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Sorumlusu Tuğba Muslu, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yönetim Kurulu Üyeleri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda aktif görev alan Kadın Kent Gönüllüleri ve "Her Sokağa Bir Gönüllü" projesi kapsamında sokağında, mahallesinde ve sitesinde gönüllü olarak hizmet veren Sokak Gönüllüleri katıldı. Program, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşı'nın kuruluşundan bugüne yapılan çalışmaları anlatan tanıtım filmi ve slayt ile başladı.

Amatör Ruhumuzu Kaybetmeden Profesyonelleşiyoruz

Toplantının açılış konuşmasını Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu'ndan sorumlu gönüllü Kader Turgut Kara yaptı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın kuruluşundan bugüne yapılan çalışmaları değerlendiren Kara, "Modernizm mutluluğu tüketime bağlıyor, sen ancak tüketirsen mutlu olursun diyor. Hem pozitif psikoloji, hem dinimiz hem de kadim öğretiler mutluluğun aktif iyi olmaktan geçtiğini söylüyor. Çok şükür ki aktif iyi olmamıza vesile olan bir Gönül Elleri Çarşımız var. Her geçen gün biraz daha büyüyor, iyilik meleklerimizin sayısı artıyor ve bizler amatör ruhumuzu kaybetmeden profesyonelleşmeye devam ediyoruz. Başkanım ve Fatma Hanım, insanların yüzünde tebessüm oluşturabiliyorsak, dertlerine dokunabiliyorsak, önyargılarımızdan kurtulup iyilik yaptıkça iyileşebiliyorsak bunun en büyük sebebi sizlersiniz. İyi ki Gönül Elleri Çarşısı kalbinizden, aklınızdan geçmiş ve siz iyi ki bu projeyi hayata geçirmişsiniz." dedi.

"Birlikte başardık"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'na verdiği değerden bahsederek, "Belediyelerin yardım yerleri vardır ancak Gönül Elleri Çarşısı'nı ayıran bir özellik var. Kadın Kent Gönüllüsü değerli hanımefendilerin verdiği karar ve yapacağı işlere belediye olarak sadece lojistik destek sağlıyoruz. Bu konuda da spesifik bir yer oldu. Bu şekilde işleyen tek yeriz diye biliyorum. Bunu en iyi yapan, başarmış ekip sizsiniz. Sizi gerçekten kutluyor ve alkışlıyorum. Bunu birlikte başardık" dedi.

"Bir işe gönlünü, ruhunu katmadan başarmak mümkün değil"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ecdad, Belediye Başkanına şehri emin demiş. Sana emanet edilen bir şehir var. 'Bu şehri her şeyiyle sana emanet ediyoruz' diyorlar. Biz bir emanet ruhu ile hareket ediyoruz. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" duygusuyla insana baktık. Tuzla sınırları içerisinde soğukta kalan birisi, aç ve açıkta kalmış birisi, mağduriyeti olan bir aile, çocuk veya yaşlı olsun herkesin bize emanet edildiğini hissettik. Bunu başarmanın tek başına mümkün olmadığını gördüm. Gönüllülerle beraber başarılan işler gördük. Gönül Elleri Çarşısı'nda bu işe gönül vermiş insanları katarak bütün Tuzla'ya ulaşma gayreti ile başladık. Bu işe gönlünü, ruhunu katmadan başarmak mümkün değil. Gönüllülük ruhu ile sürekli birileri için çalışan, gayret sarf eden, başkaları için nefes alıp veren insanlardaki o mutluluk duygu yükselip ömür boyu yüksek bir şekilde kalabiliyor. Bunun keyfini yaşamak ayrı bir duygu"

"Toplum, Kadın Kent Gönüllüleri'ni ayrı bir yerde tutuyor"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kadın Kent Gönüllüleri'nin toplum nezdinde de ayrı bir yerde tutulduğunu söyledi. Başkan Yazıcı, "Siz değerli Kadın Kent Gönüllüleri toplumda ayrı bir yerdesiniz. Bunu Belediye Başkanı olarak her yerde görüyor, yaşıyorum. Başka yerde gezmek, dolaşmak, eğlenmek varken mağdur aileler için uğraşmak, "Elimden tutacak kimsem yok", "Kapımı çalacak bir insanım yok" diyenlerin kapısını çalmak, onların elinden tutmak, kimsesizlik hissini yaşayanlara el uzatmak, çocukları ile beraber ortada kalmış bir hanımefendiye destek çıkabilmek, soğukta kalmış bir aileye yakacak yardımı yapabilmek yada ihtiyacını karşılamak, kapısından seslenecek kimsesi kalmamış bir ailenin yanında olabilmek, ancak güzel insanlar sayesinde olabilir. İnsan olmanın en önemli özelliğinin, karşılıksız yardım edebilmek, başkasının mutluluğu için gönüllü olmak olduğuna inanıyorum. Sorumluluğu, gönüllülük ruhu olmayan, insanı sevmeyen ve sevgi duymayan insanlar bunu başaramazlar" şeklinde konuştu.

Yazıcı, birlikte yapılan işlerin değerlendirmesinin ardından Kadın Kent Gönüllüleri'ne "Yaptığınız her işin arkasındayım" mesajını verdi. Başkan Yazıcı, "Yapılan her işe gönüllülük ruhu kesinlikle katılmalı. Böylesine güzel işleri yapan insanlarla burada bulunmak apayrı bir güzellik. Rabbim aziz milletimize böylesine güzel insanlarla beraber hizmet etme fırsatını verdi. Yaptığınız her işin arkasındayım. Her zaman sizinle olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sizi seviyoruz ve inşallah birlikte nice güzel işlere imzalar atacağız" ifadesini kullandı.

Aktif Kadın Kent Gönüllüleri'ne teşekkür plaketi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda kuruluğundan itibaren çalışmalara aktif gönüllü olarak destek veren Ayşegül Güleç, Esra Dugan, Fethiye Özerdoğan, Gülay Bingöl, Neriman Karabulut, Nuriye Dinç, Tülay Bacacı, Songül Genç, Fatma Yaşar, Nuriye Keskin, Sergül Şahin ve Ayşe Yılmaz'a plaketleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Sorumlusu Tuğba Muslu, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.

