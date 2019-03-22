Başkan Yiğit, Kurumları Ziyaret Etti
1 saat önce
Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi adayları, ilçe kurumlarını ve esnafları ziyaret etti.
Yığılca
Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit
ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi adayları, ilçe kurumlarını ve esnafları ziyaret etti.
31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlanmasına sayılı günler kala, seçim çalışmaları ve ziyaretler de sıklaştı. Yığılca Belediye Başkanı ve Ak Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit seçim çalışmaları kapsamında bugün ilçe kurumlarını ve esnafı ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Yığılca Belediye Meclis Üyesi adayları da Başkan Yiğit'e eşlik etti.
Ziyaretlere Yığılca Kaymakamlığı'nda Kaymakam Muhammed Çetin
ile başlayan heyet, İlçe Emniyet Amiri İsmail Aydınlı
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz
ile devam etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:52 Kaynak: İHA
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