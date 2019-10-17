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Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Kalkınma ve gelişim için üretmeye devam edeceğiz'

Başkan Yüce: "Kalkınma ve gelişim için üretmeye devam edeceğiz"

58 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz ve yönetimi ile bir araya geldi.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz ve yönetimi ile bir araya geldi.


Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen görüşmede ASKON üyeleri dernek açılışına Başkan Ekrem Yüce'yi davet ederken; Sakarya Bir Başka sloganıyla gerçekleştirilen tanıtım kampanyasının şehir için önemli olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir çalışma gerçekleştirdiği için teşekkürlerini ilettiler.


ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak Sakarya'da teşkilatlandık. Şehrimizin geleceği ve gelişimi için sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız. 54 üyemizle birlikte yanınızdayız. Biz; üretmenin önemine inanan, şehrimiz için üretmeyi gaye edinen bir derneğiz. Bu vesileyle ilgi ve destekleriniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi.


Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi'nin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerinde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Yapacağınız tüm çalışmaların hayırla sonuçlanmasını, ülkemize fayda sağlamasını Rabbim'den dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şehrimizde iş istihdamı noktasında önemli bir görevi ifa ettiğinizi biliyorum. Aynı zamanda üretim yaparak yerli ve milli ekonomiye katkılarınızı çok değerli buluyorum. Hep ifade ediyorum; gelişmek, kalkınmak için üretim olmazsa olmaz bir kaidedir. İnşallah şehir olarak üretmeye, ekonomiye yönelik tehditlere daha çok çalışıp daha çok üreterek cevap vermeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kardeşliğimizi güçlendirsin. İşlerinizde başarılar diliyor, bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Afet Koordinasyon Merkezi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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