Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Sakaryaspor için hep birlikte olacağız"
Son Dakika Spor Haber

Başkan Yüce, "Sakaryaspor için hep birlikte olacağız"

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri'ni ziyaret ederek Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Yüce,
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri'ni ziyaret ederek Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sakaryaspor'un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Abdullah Ercan'la da görüşen Başkan Yüce, başarılar dileyerek şehrin şampiyonluk beklentilerini yineledi. Başkan Yüce, Sakaryaspor'a destek noktasında gerekeni yapacaklarını ifade ederek birlik beraberlik vurgusunda bulundu.

Rüstemler Tesisleri'nde Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten, Teknik Direktör Abdullah Ercan'a başarılar dileyen Başkan Ekrem Yüce, "Bu yıl tek düşüncemiz camiamızla, takımımızla, teknik ekibimizle, taraftarlarımızla ve tüm şehrimizle kenetlenerek şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükselmektir. İnşallah hep birlikte bu sevinci yaşayacağız" dedi.

Sakarya ve Sakaryaspor için yeni bir dönem olacağını söyleyen Sakaryaspor Kulüp Başkanı İbrahim Nalbant, "Sakarya ve Sakaryaspor için yeni bir dönem olacak. İnşallah bu sezon şampiyonluğa oynayacağız. Teknik Direktörümüz Abdullah Ercan oldu. Kendisine güveniyoruz. Genç olması, kişiliği ve karakteri bakımından bize uyduğunu düşünüyoruz. Buraya gelip bizlere destek olan Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyor, bu yıl hep birlikte şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.

Yeni sezon öncesinde takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Ercan, "Böyle güzel bir kulübün üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah Belediye Başkanımızın destekleri, şehrin bütün dinamiklerinin içinde bulunduğu bir oluşumla Sakaryaspor'u yıllardır beklediği başarıyı inşallah bu şehre getirir ve devam ettiririz. Ben kendime gerçekten çok güveniyorum. Çok önemli bir taraftar desteği olan bir takımımız var. İnşallah bende bu başarıların içinde bulunacak olmaktan mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Birçok Süper Lig kulübünde olmayan bir taraftar grubuna sahip olduklarını dile getiren Başkan Yüce, "Sakaryaspor'un sezona iyi bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Birçok Süper Lig kulübünde olmayan bir taraftar grubuna sahibiz. Biz; camiamızla, takımımızla, teknik ekibimizle, taraftarlarımızla ve tüm şehrimizle kenetlenerek bu yıl şampiyonluğa ulaşmak, 1. Lige çıkmak istiyoruz. Birlik ve beraberliğin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyorum. Sakaryaspor'u inşallah hep birlikte layık olduğu noktaya ulaştıracağız. Yeni yönetimimiz, teknik direktörümüz kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
İbrahim Nalbant, Sakaryaspor, Ekrem Yüce, Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi! Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Sakaryaspor için hep birlikte olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]