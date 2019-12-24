Başkan Yüce, Serdivan Fikir Sanat Akademisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, Serdivan Fikir Sanat Akademisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Yüce, Serdivan Fikir Sanat Akademisi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Fikir Sanat Akademisi'ni ziyaret etti.

Başkan Yüce, Serdivan Fikir Sanat Akademisi'ni ziyaret etti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Fikir Sanat Akademisi'ni ziyaret etti.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan akademide sürdürülen faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, başarı temennilerini iletti. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'in de eşlik ettiği ziyarette ilk olarak kütüphanede ders çalışan öğrencilere zihin açıklığı dileyen Başkan Ekrem Yüce, farklı sanatların icra edildiği ve sergilendiği derslikleri gezdi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, akademiyi Serdivan'da gençlerin yanı sıra çok sayıda entelektüelin de uğrak noktası olduğunu ifade ederek, Fikir Sanat Akademisi'nin kültürel hafızaya önemli katkılar sunduğunu kaydetti.


Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nde yürütülen çalışmaların entelektüel birikime ve kişisel gelişime önemli katkılar sunacağını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Günümüzde yerel yönetimler artık sadece birincil ihtiyaçlara yoğunlaşan kurumlar olmaktan çıkıp, sosyal, kültürel ve sanatsal pek çok çalışmaya öncülük eden, insana dokunan hizmetlere de önem veren bir yapıdadır. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal çalışmalarla, yayınlarla şehrimiz kültürel hafızasına önemli katkılar sunuyoruz. Fikir Sanat Akademisi de bu alanda özel bir konumda yer alıyor. İlim ve irfan medeniyetinden geliyoruz. Emek ve azimle ilmin peşinden koşan, kültürel ve sanatsal gelişimini sürdüren, entelektüel birikimini genişleten hemşehrilerimize yeni hizmetler sunmaya devam edecek, desteklerimizi arttıracağız. Tek gündemimiz bu şehrin gencine, yaşlısına, çocuğuna, kadınına hülasa insana hizmettir. Rabbim ilmin peşinde koşanlara zihin açıklığı versin" dedi. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Ekrem Yüce, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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