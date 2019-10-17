Son Dakika Haberleri: Başkanı Murat Köse, halk buluşmasına katıldı
Son Dakika Güncel Başkanı Murat Köse, halk buluşmasına katıldı

Başkanı Murat Köse, halk buluşmasına katıldı

46 dakika önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, halk buluşması etkinliğinde vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

Başkanı Murat Köse, halk buluşmasına katıldı, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, halk buluşması etkinliğinde vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki toplantıya katılan Köse yaptığı konuşmada, çalışma ekibiyle ilçe sorunlarının giderilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Bunun için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Köse, "Hemşehrilerimizin bize doğrudan aktardığı önerileri, sıkıntıları ve talepleri dinleyerek bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizi halkımızala beraber yönetiyoruz. Bir şehri aziz kılan içinde yaşayanlardır." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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