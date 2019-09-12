Son Dakika Haberleri: Başkent'te ağaçlar zarar görmeden nakil ediliyor
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Başkent'te ağaçlar zarar görmeden nakil ediliyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasında devam eden yol çalışmaları kapsamında ağaçlar, 'ağaç söküm ve nakil makinesi' ile sökülerek başka yere taşınıyor.

Başkent'te ağaçlar zarar görmeden nakil ediliyor, System.String[]


Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasında devam eden yol çalışmaları kapsamında ağaçlar, 'ağaç söküm ve nakil makinesi' ile sökülerek başka yere taşınıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yerlerinden sökülen ağaçlar rehabilite edilmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Kahramankazan Ova Fidanlığında bakıma alınıyor. Bu alanda yaklaşık olarak 1 yıl bakım altında tutulacak bitkiler, başka bir alanda dikime uygun hale gelince nakilleri sağlanacak. Dodurga Mevkiinde yürütülen yol yapım çalışmaları  güzergahı üzerinde bulunan 248 adet ağaç ile 8 bin 500 adet çalı dikkatli ve titiz bir çalışmayla söküm ve nakil makinesi ile yeni yerlerine taşındı. Çevre duyarlılığına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişimi esnasında çalışma sahasında bulunan bitkileri kesmeden nakil ederek, canlı olarak tutuyor. Çalışma alanındaki doğalgaz ve alt yapı hatlarının konumu ve bu nedenle vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmamak için Büyükşehir Belediyesi'nin ağaç söküm, nakil ve dikim çalışmasına uygun olmayan lokasyonda bulunan 7 ağacın kesilmesi zorunlu hale gelmiştir.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
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