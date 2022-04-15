Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı

15.04.2022 12:17
Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı

Başkentte mal varlığına karşı işlenen suçlardan, kapkaç olayları, 2017-2021 yılları arasında yüzde 90 azaldı.

Başkentte mal varlığına karşı işlenen suçlardan, kapkaç olayları, 2017-2021 yılları arasında yüzde 90 azaldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından, Ankara'da mal varlığına karşı işlenen suçlardan, kapkaç olaylarında 2017-2021 yılları arasında yüzde 90 azaldığını duyurdu.

Ankara'da 2017 yılında 244, 2018 yılında 97, 2019 yılında 43, 2020 yılında 25, 2021 yılında ise 23 kapkaç olayı yaşandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Mahkemeden 'kanser ilacını SGK ödesin' kararı Mahkemeden 'kanser ilacını SGK ödesin' kararı Songül Öden kimdir? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Songül Öden kaç yaşında, nereli? Songül Öden kimdir? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Songül Öden kaç yaşında, nereli?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:28:12. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentte 2017-2021 yılları arasında kapkaç olayları yüzde 90 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement