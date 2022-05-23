Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

23.05.2022 15:37

- Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı Ankara'da aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

- Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

ANKARA - Ankara'da aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'da sabah saatlerinden başlayarak etkili olan lodoslu hava öğlenden sonra yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağışa bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlarsa yağmurdan etkilenmemek için karton kutuları başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise mont ve hırkalarını ıslanmamak için kendilerine korunak yaptı. Yağmurdan korunmak isteyen onca vatandaşın aksine bazı vatandaşlar ise yağmurun tadını çıkartarak yağmur altında sakince yürümeye devam etti.

Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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