Salon: Şahinbey

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 5, Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 4, Crawford 21, Can Uğur Öğüt 7, Metehan Akyel 4, Sanders 2, Erol Can Çinko 10, Murat Göktaş 3, Jelovac 6, Vasiliauskas 8, Berisha

Afyon Belediyespor: Benjamin Crawford 17, Davis 5, Hrovat 16, Aldridge 3, Zanna 14, Gani Erdi Gülaslan 10, Burak Eşlik, Mehmet Rıfat Alemdaroğlu, Sinan Sağlam 6, Ali Ulaş Peker

1. Periyot: 16-17

Devre: 44-38

3. Periyot: 57-57

Beş faulle çıkanlar: 33.14 Metehan Akyel, 37.19 Hagins (Gaziantep Basketbol), 36.46 Davis (Afyon Belediyespor)

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında, Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor'u 78-71 yendi.

Karşılaşmaya Crawford ve Hagins'in üst üste sayılarıyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikaya 8-4 önde girdi. Kısa sürede toparlanan ve Benjamin Crawford ile Hrovat'ın sayılarıyla farkı kapatan Afyon Belediyespor ilk çeyreği 16-17 üstün bitirdi.

İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan Afyon Belediyespor karşısında Gaziantep Basketbol hızlı hücumlarla sayı üretti ve çeyrekte 5 dakika geride kalırken 30-27 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Molanın ardından toparlanan ve arka arkaya sayı üreten Afyon temsilcisi 17 dakikada durumu 31-31'e getirdi. Güneydoğu temsilcisi ise, ilk yarının son dakikasında yaptığı etkili hücumların ardından sayılar buldu ve soyunma odasına 44-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ilerleyen dakikalarda özellikle Hagins'in üç sayılık atışlarıyla farkı açan Gaziantep Basketbol, 25. dakikayı 48-41 önde geçti. Güneydoğu ekibinin skoru 52-46'ya getirdiği periyodun son bölümünde Afyon Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla eşitliği sağladı ve final çeyreğine 57-57 beraberlikle girildi.

Son periyotta üstünlüğü ele geçiren Afyon temsilcisi Hrovat'ın üçlük ve sayılarıyla 36. dakikada skoru 62-68'e getirdi. Maçın bitimine 2 dakika kala durumu 71-71 yaparak beraberliği yakalan Gaziantep Basketbol, geride kalan dakikalarda Crawford'un üst üste attığı serbest atışlarla durumu 78-71 yaparak maçtan galip ayrıldı.