Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

57 dakika önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye 75-74 yenildi.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye 75-74 yenildi.

Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreğini, ev sahibi Buducnost VOLI 16-14 önde bitirdi. İkinci periyotta daha iyi hücum yapan Darüşşafaka Tekfen, devre arasına 42-36 üstün girdi.

Savunmasını sertleştiren Buducnost VOLI, üçüncü çeyrek sonunda yeniden 58-53 öne geçti. Dördüncü periyotta aradaki skor farkını kapatan ve bitime 13 saniye kala 74-73 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, rakibinin son saniyelerdeki basketine engel olmadı ve mücadeleden 75-74 mağlup ayrıldı.

Buducnost VOLI'de 18 sayı kaydeden Edwin Jackson, maçın en skorer oyuncusu oldu. Darüşşafaka Tekfen'de ise Toney Douglas, 14 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen 16. yenilgisini alarak son sırada kalmaya devam etti. Buducnost VOLI de galibiyet sayısını 4'e çıkararak 15. sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
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