Baskil'de Mevlidi Nebi Haftası öğrencilerle kutlandı - Son Dakika

Baskil ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası öğrencilerle kutlandı.

Baskil'de Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda öğrenciler ziyaret edildi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, "Bu sene Mevlidi Nebi Haftası teması Hz. Peygamber ve Çocuk olduğu için kutlamanın merkezi olan okullarda olmak istedik. Çocuklarımızla bu vesileyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in çocuklara verdiği değeri günümüzde yaşamalıyız." dedi.

Ziyarette, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Yılmaz'a Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftü Vekili Mustafa Ergün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl da eşlik etti.