Başmakçı'dan Kısa Kısa

Başmakçı
ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan ve bu yıl da devam eden Genç
Çiftçilerin desteklenmesi kapsamında toplam 5 genç çiftçiye küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu
'nun da katıldığı törende toplamda 15 adet simental inek, 34 adet ise yerli koyun çiftçilere hediye edildi.
Her zaman tarım ve çiftçilik ile uğraşanların yanında olacağını belirten kaymakam Soylu, "Genç çiftçilerimize çok büyük bir destek sağlanmış oldu. Hibeden yararlanan herkese hayırlı olsun" dedi.
Başmakçı Kaymakamı Soylu, sanayi esnafını ziyaret etti
Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçede sanayi sitesini ziyaret ederek oradaki esnafla görüştü.
Sanayi esnaflarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Soylu, daha sonra bir kaç araba tamircisi esnafın dükkanında oturdu.
Bir ilde ve ilçede esnafların çok önemli bir pozisyona sahip olduğunu, onun için esnafları sık sık ziyaret edeceğini belirten Soylu, "Tarım ve hayvancılığın yanında esnaflarımız da ticaret ve para akşının sağlanması için çok önemlidir. Esnaflarımızı her zaman destekleyip yanlarında olacağız." diye konuştu.