Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

AĞRI - Ağrı'da otlaması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı.

Ağrı'nın Aşkale köyünde meydana gelen olayda, otlaması için meraya bırakılan Murat Doğru'ya ait inek gölet civarındaki bataklığa saplandı. Saplandığı bataklıkta mahsur kalan ineği gören vatandaşlar, ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdivenine bağladıkları halatla ineği bataklıktan çıkarıp sahibine teslim etti.