Batman\'da 272 İşletmeye Gıda Denetimi

Batman'da satış, toplu tüketim ve gıda üretim faaliyeti gösteren 272 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanırken, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 263 bin 843 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, gıda güvenliğinin kamu sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Tuncer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sofralarına ulaşan her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Gıdanın üretimden tüketime kadar tüm aşamalarını titizlikle denetliyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, güvenilir ve mevzuata uygun üretimi yaygınlaştırmaktır."