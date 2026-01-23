Batman'da Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrılar Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrılar Azaldı

23.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların %72'si vakaya dönüşmedi.

BATMAN'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında yapılan 712 bin 417 çağrının 196 bin 431'i vakaya dönüştü. Geçen yıla göre vakaya dönüşmeyen çağrı oranının yüzde 82'den yüzde 72'ye gerilediği, çağrı cevaplama reaksiyon süresinde ise yüzde 16 artış olduğu belirtildi.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında 712 bin 417 çağrı yapıldı. Çağrılardan 196 bin 431'i vakaya dönüştü, 515 bin 986'sı ise asılsız çıktı. Geçen seneye göre vakaya dönüşmeyen çağrı oranı yüzde 82'den yüzde 72'ye geriledi. Çağrı cevaplamada ise reaksiyon süresi yüzde 16'lık bir artış gösterdi. Vakaya dönüşmeyen çağrı düşüşünün, vatandaşların 112'yi doğru kullanması ve personelin çağrı karşılama yönündeki etkinliğinin güçlenmesiyle sağlandığını belirten Batman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erdal Kaya, "112 Acil Çağrı Merkezi, acil durumlarda tek numara üzerinden çağrı alarak ilgili kurumları hızlı yönlendirme yapan, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 7/24 hizmet veren entegre bir sistemdir. Bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve orman olmak üzere 6 kurum bulunmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimiz, 2025 yılında 712 bin 417 çağrı almıştır. Vakaya dönüşen çağrı sayımız 196 bin 431'dir. Vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı 515 bin 986'dır. Bu kapsamda çağrı oranımızı yüzde 82 seviyelerinden yüzde 72 seviyelerine düşürmüş bulunmaktayız. Bu düşüş hem vatandaşlarımızın 112'nin doğru kullanımına yönelik farkındalığının artması hem de personelimizin çağrı karşılama ve yönlendirme konusundaki etkinliğinin güçlenmesiyle sağlanmıştırö dedi.

VAKAYA DÖNÜŞMEYEN ÇAĞRILAR MERAK KAYNAKLI

Vakaya dönüşmeyen çağrıların 'merak' kaynaklı oluştuğunu ifade eden Kaya, "Bölgede meydana gelen bir olay sonrası vatandaşlarımızın ne olduğunu öğrenmek, doğru bilgi almak ya da yakınlarının etkilenip etkilenmediğini sormak amacıyla 112'yi aradığı görülmektedir. Bu durumda vatandaşlarımızdan beklentimiz, 112 hattının yalnızca acil durumlar için kullanılması, bilgi almak için yapılan aramaların gerçek acil vakalara ulaşımı geciktirebileceğinin unutulmamasıdır. Batman 112 Acil Çağrı Merkezi olarak hedefimiz hem acil durumlara en kısa sürede müdahale etmek hem de toplum genelinde 112 bilincini artırarak çağrıların doğru, yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda eğitim, tanıtım ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyizö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrılar Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:06:15. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrılar Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.