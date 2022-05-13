Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim - Son Dakika

Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim

BATMAN Batman'da 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın katılımıyla, Vakıfbank İlkokulu bahçesinde trafik haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, çocuklara uygulamalı trafik kuralları eğitimi verilirken, trafik şube müdürlüğünün kullandığı cihazlar tanıtıldı. Etkinlikte, bazı öğrencilere fahri trafik polisi ve trafik dedektifi kartı verildi.

"Amacımız kazaları en asgari seviyeye indirmek"

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yapılan etkinliğin tek bir amacının ülkede son zamanlarda büyük bir dikkat ve çalışmayla en asgari düzeye indirdikleri trafik kazalarını en aşağıya çekmek olduğunu belirtti. Kıraç, "Arkadaşlarımızın burada yaptıkları sergileme ve sunumlar tek bir amaca yönelik, o da sizin gibi minik ya da yarının büyükleri, sürücüleri yani geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını sağlamaktır" dedi.