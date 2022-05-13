Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim

13.05.2022 17:54

Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim

BATMAN Batman'da 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın katılımıyla, Vakıfbank İlkokulu bahçesinde trafik haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, çocuklara uygulamalı trafik kuralları eğitimi verilirken, trafik şube müdürlüğünün kullandığı cihazlar tanıtıldı. Etkinlikte, bazı öğrencilere fahri trafik polisi ve trafik dedektifi kartı verildi.

"Amacımız kazaları en asgari seviyeye indirmek"

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yapılan etkinliğin tek bir amacının ülkede son zamanlarda büyük bir dikkat ve çalışmayla en asgari düzeye indirdikleri trafik kazalarını en aşağıya çekmek olduğunu belirtti. Kıraç, "Arkadaşlarımızın burada yaptıkları sergileme ve sunumlar tek bir amaca yönelik, o da sizin gibi minik ya da yarının büyükleri, sürücüleri yani geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını sağlamaktır" dedi.

Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim
Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim
Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim
Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim

YORUMLAR
500
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrencilere eğitim verildi Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:53:35. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilere Trafik Haftası'nda uygulamalı eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement