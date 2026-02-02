Batman'da taşımalı hizmet veren okul servisleri denetlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde jandarma trafik ekiplerince okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, kış mevsimine yönelik tedbirler, öğrenci indirme-bindirme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, servis araçlarında bulunması gereken ekipmanlar ile sürücü belgeleri kontrol edildi, sürücülere bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Okul Servisleri Denetlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?